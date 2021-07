Am vergangenen Sonntag gegen 19.45 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Neutal von einem Bewohner der Badgasse über die Sichtung einer Schlange in seinem Wohnhaus verständigt. Der Anrufer ersuchte gleichzeitig um Intervention durch die Feuerwehr.

Die Neutaler Florianis rückten daraufhin mit einem Team mit insgesamt drei Mann mit dem Rüstlöschfahrzeug an die Einsatzadresse aus.

Nach etwa zehnminütiger Suche konnte die etwa 80 Zentimeter lange Ringelnatter in einem Schuh des Anzeigers vorgefunden und eingefangen werden. Die Feuerwehr brachte das geschützte Tier in den Wald, wo es von den Florianis in die Freiheit entlassen wurde.