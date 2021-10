Neuer Vize in Stoob am Start

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung standen Angelobungen sowie die Neuwahl des Vizebürgermeisters und eines Gemeindevorstandsmitglieds auf der Tagesordnung. Markus Schrödl hat sein Gemeinderats-Mandat zurückgelegt, sowie seine Funktion als Vizebürgermeister und Gemeindevorstandsmitglied und er hat auch das Amt des Obmanns der SPÖ-Ortsorganisation abgegeben. Statt Markus Schrödl wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Roland Binder als Gemeinderatsmitglied angelobt. Als Ersatzmitglied wurde Martin Seidl angelobt. Markus Schrödl war seit dem Jahr 2002 im Gemeinderat.

Die Funktion des Vizebürgermeisters übte er in den Jahren 2007 bis 2012 sowie 2017 bis Oktober 2021 aus. 20 Jahre war Markus Schrödl der Obmann der SPÖ-Ortsorganisation Stoob. Daniel Sommer wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung zum neuen Vizebürgermeister und Gemeindevorstandsmitglied gewählt, wobei alle 13 abgegebenen Stimmen auf ihn fielen. Daniel Sommer ist seit insgesamt vier Jahren Gemeinderatsmitglied und Feuerwehrbeirat. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und gemeinsam mit dem Team aktiv an Projekten mitzugestalten und für Stoob etwas zu bewegen“, so Daniel Sommer, der auch neuer SPÖ-Ortsparteivorsitzender ist.