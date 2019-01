Durch die zahlreichen und großzügigen Spenden der vielen Gäste wurde am Punschstand eine stolze Summe von 2.200 Euro für den guten Zweck gesammelt. „Dabei unterstützen wir auch heuer wieder einige Projekte.

Ein Betrag von 800 Euro geht an das bereits langjährig geförderte Projekt „Mother of Peace“ in Afrika. Jeweils 700 Euro erhalten die Österreichische Krebshilfe Burgenland und unser Freund Vinzenz Fleischhacker aus Nikitsch für seine Projekte im Sudan“, informiert Veranstalterin Verena Varga.