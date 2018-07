Die Idee eines Heimatmuseums spukte Walter Schermann schon seit vielen Jahren im Kopf herum. Voriges Jahr hat er diesen Gedanken wieder aufgegriffen und in Ferdinand Koo einen Verbündeten gefunden.

Dorfgemeinschaftshaus mit Heimatmuseum

Jeden Mittwoch verbringen die beiden seither im alten Feuerwehrhaus aus dem Jahr 1957, aus dem die Florianis bereits 1998 ausgezogen sind, und arbeiten an dessen Umgestaltung in ein Dorfgemeinschaftshaus mit Heimatmuseum.

Im Obergeschoss wurde ein Heimatmuseum eingerichtet. | Grabner

Renovierungsarbeiten, Umbauarbeiten, Recherche und Gestaltung der Ausstellung mit früher gebräuchlichen Alltagsgegenständen – alles haben die beiden in Eigenregie erledigt, mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde und von Fall zu Fall auch anderen freiwilligen Helfern.

Die Treppe außen am Gebäude mit dem neuen Holzgeländer führt in den Ausstellungsbereich, wo unter anderem Kojen zu alten Handwerksberufen wie Tischler, Schuster, etc. und deren früher gebräuchlichen Werkzeugen gestaltet wurden, die jeweils in Hochsprache und dem örtlichen Dialekt benannt sind.

Eröffnung am 8. September

Alte Fotos zeigen das Leben von früher. Wer die Stufen nicht erklimmen kann, soll im gemütlichen Raum im Erdgeschoss, der unter anderem eine Serie alter Radios beherbergt, auf einem Bildschirm sämtliche Exponate im Durchlauf ansehen können. Dort sollen künftig auch Veranstaltungen und Vorträge, die mit Geschichte oder Handwerk zu tun haben, durchgeführt werden. Ideen gibt es viele, wie Filmabende mit alten Filmen aus dem Dorf, Brotbacken oder Korbflechten.

Eröffnet wird das Dorfgemeinschaftshaus mit Heimatmuseum am 8. September im Rahmen „10 Jahre Wappenverleihung“.