Am Freitag konnte man sich dann sein persönliches Foto mit dem Christkind holen. Die Kinder durften in der Engelswerkstatt mit Kindergartenpädagogin Anna Hofer und BVZ-Marketingchefin Melanie Buzanich Lebkuchenmännchen aus Papier basteln. Am 22. Dezember (ab 16 Uhr) wird dann das schon traditionelle Weihnachtskonzert „Voice of Christmas“ by „Voice of Valentine“ am Hauptplatz über die Bühne gehen.