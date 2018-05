Mit einer 10.000 Euro-Spende ermöglicht der Oberpullendorfer Arzt Hannes Klenner der Eisenstädterin Vanessa Spah eine Operation in einer Spezialklinik in Amerika. Vanessa Spah hat eine schwere Muskelerkrankung, Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), seit zwei Jahren ist sie auf den Rollstuhl angewiesen.

Seit Oktober 2017 hat sie zusätzlich starke Zahnschmerzen, weshalb sie fast nichts essen kann. Vanessas einzige Chance ist eine Spezialklinik in Philadelphia (USA). Die Kosten für Transport, Unterkunft, Operation und Spitalsaufenthalt belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Um dies zu finanzieren, hat der Verein „Herzenserfinder“ eine Spendenaktion ins Leben gerufen und in Hannes Klenner einen Spender gefunden, der die Operationskosten spontan ausfinanziert hat.

„Ich habe in der Zeitung davon gelesen und quasi noch auf der Couch liegend diese 10.000 Euro überwiesen“, so Klenner. Vanessa wird am 3. Juni in die USA fliegen und am 6. Juni operiert. Da sie weiter Medikamente und Spezialbehandlungen braucht, ist man für Spenden dankbar.

Spendenkonto Herzenserfinder: IBAN: AT29 2011 1828 6569 4500 BIC: GIBAATWWXXX, Kennwort: Vanessa