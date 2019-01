Am 1. Februar öffnet die Josef Thurner Bäckerei inklusive Feinkost von 6 bis 15 Uhr in den Räumlichkeiten der ehemaligen Fleischerei Miletich in Oberpullendorf ihre Pforten. Der Hauptstandort des Unternehmens mit der Backstube ist in Unterrabnitz beheimatet.

Die Liebe zum Beruf sichtbar machen

Durch die Umgestaltung und Modernisierung der Fleischerei Miletich präsentiert sich das neue Lokal in einem modernen und neuen Design. Josef Thurner, Meisterbäcker in dritter Generation, macht mit der Neueröffnung seine Liebe zum Beruf sichtbar.

Das Angebot umfasst Brot und Gebäck, Feinkost, kalte und warme Snacks, sowie kalte und warme Getränke. Diese können die Kundinnen und Kunden auf gemütlichen Sitzplätzen im Lokal einnehmen. Am Eröffnungstag begrüßt der Bäckermeister die Gäste persönlich.