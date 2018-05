Nach kurzer, aber intensiver Umbauphase war es Mittwoch der Vorwoche so weit: Das BerufsInfoZentrum (BIZ) in Oberpullendorf ging in Betrieb. „Das neue BIZ schließt eine Lücke im AMS Oberpullenodorf. Ich habe selbst lange in der Jugendberatung gearbeitet und weiß deshalb sehr genau, wie wichtig es ist, im Berufswahlprozess die richtigen Informationen zu bekommen“, so AMS-Geschäftsstellenleiterin Jutta Mohl.

Im BIZ gibt es ab sofort unkompliziert Informationen zu Berufswahl und zu Aus- und Weiterbildung. Darüber hinaus haben Interessierte die Möglichkeit, sich fundiert beraten zu lassen. Betreut wird das neue BIZ von Markus Hoffmann, der mehrjährige Erfahrung als Jugendlichenberater mitbringt. „Wir können hier Weichen für die Zukunft stellen, nicht nur für Arbeitslose, sondern auch für Berufstätige“, fügte Mohl hinzu.

Im BIZ werden erfahrungsgemäß zwei Drittel Erwachsene und ein Drittel Jugendliche beraten. „Wir helfen Jugendlichen und Erwachsenen beim Ideen Finden, inspiriert Sein und Entscheidungen Treffen“, so AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl bei der Eröffnung.