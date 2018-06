Brand in Diskothek: Hunderte Besucher evakuiert.

Am Freitagabend ist in einer Diskothek in der Innenstadt von Oberpullendorf ein Brand ausgebrochen. Die 250 bis 300 Besucher des Lokals mussten über die Notausgänge evakuiert werden, berichtete die Polizei am Samstag. Laut Landesicherheitszentrale erlitt eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung. Samstagvormittag waren die Brandermittler und Tatortbeamten im Einsatz.

Das Feuer dürfte gegen 22.00 Uhr in einem Papierhandtuch-Spender auf einem Herren-WC ausgebrochen sein. Ein Mitarbeiter entdeckte den Brand und löschte ihn mit einem Handfeuerlöscher. Es kam jedoch zu einer Rauchentwicklung, die sich daraufhin in Teilen der Diskothek ausbreitete.

Insgesamt waren drei Feuerwehren mit 70 Mitgliedern im Einsatz. Laut dem Kommandanten der Stadtfeuerwehr Oberpullendorf, Gerald Schmidt , befanden sich die jugendlichen Gäste beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vor dem Lokal. "Das hätte natürlich schlimm ausgehen können", meinte Schmidt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste mit Atemschutz vorgegangen werden. Die Feuerwehren waren rund eine Stunde lang im Einsatz.