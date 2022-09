Buchpräsentation von Walter Reiss: Müller als Schiffsbauer

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Am Donnerstag war das Publikum im Kino sehr zahlreich: Viele führte die bewegte und inspirierende Lebensgeschichte vom Steinberger „Schiffsmüller“ Joni Stipkovits ins Lichtspielhaus. Der frühere ORF-Redakteur Walter Reiss hatte in fünfjähriger Arbeit die Geschichte vom Schiffsbauer zusammengetragen und diese im Buch „Der Müller als Kapitän“ präsentiert, das im Verlag edition lex liszt 12 erschienen ist.

Nachdem er als Bub in einem Faltboot vom Mühlbach in Steinberg bis zur Donau in Bratislava gepaddelt war und später während seiner zweiten Reise mit dem Amphibienboot „Burgenland“ Schiffbruch vor Marokko erlitt, baute er auf dem Dachboden seiner Mühle sein größtes Schiff „PAX“, das per Tieflader zur Donau transportiert wurde und schließlich auf der Fahrt zum Schwarzen Meer vor der türkischen Küste in Seenot kam.

