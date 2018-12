294.000 Euro beinhaltet der Voranschlag 2019 für den Kauf eines Grundstücks sowie dessen Befestigung, um einen neuen Parkplatz im Zentrum als Ersatz für den bisherigen in der Unteren Hauptstraße – der Pachtvertrag war im Sommer ausgelaufen – zu schaffen. „Die Verhandlungen sind noch im Laufen“, so Bürgermeister Rudolf Geißler (ÖVP).

Ein weiteres Großprojekt ist die Erneuerung der Beleuchtung und Umstellung auf LED-Technologie um 800.000 Euro sowie die Fertigstellung der Knotenpunksanierungen bei der Wasserleitung. Das Budget mit Einnahmen und Ausgaben von 8,845.000 Euro wurde von ÖVP und Grünen mehrheitlich abgesegnet, die SPÖ stimmte dagegen. „Wir sind nicht glücklich mit dem Budget, weil wir gegen die Erhöhung von Kanal- und Wassergebühr sind“, so SPÖ-Vizebürgermeisterin Elisabeth Trummer. „Beim Voranschlag kommen die Versäumnisse der Stadtgemeinde zum Vorschein. Wir wollten die LED-Umstellung schon 2013, damals hätte sie 450.000 Euro gekostet.“

Auch SPÖ-Forderungen wie Urnengräber am Friedhof Mitterpullendorf, ein Leitsystem und ein Verkehrskonzept seien nicht berücksichtigt. „Wir sind Gemeindepolitiker, keine Zauberer. Um all das umzusetzen, müssten wir zaubern können“, konterte Geißler. „Wünsch dir was, spielt es nicht im Gemeinderat.“ Nicht im Budget ist die Sanierung der Neuen Mittelschule, da diese über die KG finanziert wird. „Mit rund fünf Millionen Euro ist dies das bei weitem größte Projekt in der Geschichte Oberpullendorfs“, so Geißler.

Die Finanzierung wurde von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Baubeginn ist vor dem Sommer.

Vorhaben 2019: