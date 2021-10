Einbrüche bei zwei Sportplätzen im Bezirk

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam, sowohl in die Sportanlage des SV Lackenbach als auch in das Vereinsgebäude des Tennisklubs in Nikitsch ein.

In Lackenbach wurde die Türen zur Kantine und zum VIP Raum aufgebrochen und die Handkassa mitgenommen. Mehrere Türen wurden auch in Nikitsch aufgebrochen, es konnte jedoch lediglich eine geringe Menge an Wechselgeld vorgefunden und mitgenommen werden.

Bei beiden Vorfällen liegt die Höhe des Schadens durch die Beschädigungen wesentlich höher als der Wert des Diebesgutes. Die Polizeilichen Ermittlungen laufen.