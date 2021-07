Nachdem das Festival coronabedingt nicht in traditioneller Form auf Burg Forchtenstein durchgeführt werden konnte, ging Forfel kurzerhand mit seinen Freunden auf Geburtstagstour an 25 Orte im Burgenland. Beim äußerst gut besuchten Tourstopp am Oberpullendorfer Hauptplatz begeisterte er die Kids gemeinsam mit Magier Merlix, Hofjodler Salami und der mittelalterlichen Musikgruppe Salamander. Weitere Tourstopps im Bezirk gab es in Lackenbach und Großwarasdorf