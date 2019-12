Am vierten Adventsonntag Vormittag wurde am Hauptplatz in Oberpullendorf das Friedenslicht ausgegeben.

Bürgermeister Rudolf Geißler und seine beiden Vizes Elisabeth Trummer und Hannes Heisz unterstützten das ORF-Team rund um Michael Pimiskern bei der Verteilung.

Stark vertreten waren die Feuerwehren mit Bezirkskommandant Martin Reidl an der Spitze und insbesondere die Feuerwehrjugend - viele Jungflorianis waren gekommen, um in weiterer Folge in Laternen das Friedenslicht in die Ortschaften des Bezirks hinauszutragen.