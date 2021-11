Garde fürs neue Prinzenpaar

Schon vor dem für Jänner angekündigten Bürgermeisterwechsel bekommt die Stadt eine neue Führung. So wie jedes Jahr findet nämlich am 11. November um 11.11 Uhr das Narrenwecken statt, bei dem die Oberpullendorfer Faschingsgilde „Die Krebsler“ ihr Prinzenpaar für die Faschingszeit krönt. Das heurige Prinzenpaar werden Celine I. und Fabian I. Nachdem die künftige Prinzessin gleichzeitig Choreografin der Colourful Dancers ist, darf man sich seit Langem erstmals wieder über eine Prinzengarde freuen. Außerdem stehen beim Narrenwecken neben der Inthronisierung des Prinzenpaares die traditionelle Weinverkostung und natürlich auch die Büttenrede am Programm, die Lust auf die Kappelsitzungen machen soll. Diese sollen nach der coronabedingten Zwangspause im vergangenen Fasching diesmal wieder über die Bühne gehen.

Kapplsitzungen: Vorverkauf ab 17. Dezember

Spieltermine sind der 21., 22., 28., 29. und 31. Jänner 2022 jeweils um 19 Uhr sowie der 23. und 30. Jänner um jeweils 16 Uhr im Gasthaus Domschitz. Der Kartenvorverkauf startet am 17. Dezember. Am Faschingdienstag (1. März) ist wieder ein Faschingsumzug geplant.