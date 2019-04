An fünf Tischen im Schankraum, darunter der große Stammtisch, kann man im Gasthaus Domschitz rauchen – allerdings nur noch bis zum 6. Mai. Denn mit diesem Tag wird das Traditionsgasthaus, das im Jahr 1923 begründet wurde, nach also knapp 100 Jahren komplett rauchfrei. „Immer mehr Leute wollen nicht in Räumen essen, wo geraucht wird. Selbst Raucher essen nicht gerne im Rauch. Wir haben immer mehr Tischreservierungen im Nichtraucherbereich“, erklärt Tamás Jagodics, der das Gasthaus Domschitz seit dem Jahr 2014 betreibt, einen der Hauptgründe, warum er dieses nun rauchfrei macht. Sehr viele seiner Gäste kommen nämlich mittags, um das Menü genießen.

Ein weiterer Auslöser dafür sei aber auch eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft gewesen. „Im einzigen Raum, wo aktuell geraucht wird, befindet sich der Haupteingang und das darf laut Behörde nicht sein“, erklärt Jagodics. Raucher können ihre Zigarette daher künftig nur mehr im Schanigarten vor dem Gasthaus genießen.