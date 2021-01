Geburtenstation: SPÖ weist ÖVP-Kritik zurück .

Die etwaige Schließung der Geburtenstation im Krankenhaus Oberpullendorf sorgt weiter für Diskussionen. Die SPÖ Burgenland hat am Freitag Kritik der ÖVP zurückgewiesen und in einer Aussendung betont, dass "massiv in die Gesundheitsversorgung" investiert werde.