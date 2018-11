Geburtstagsfest für Österreich .

Anlässlich 100 Jahre Republik feierte man in der Volksschule Oberpullendorf ein Geburtstagsfest mit einem besonderen Programm. Dieses reichte von einem Bundeshymnen-Rap über Friedenswünsche und selbst geschriebene Gedichte mit Gedanken zu Krieg, Not und Elend bis zu einem selbst getexteten Lied darüber, was Österreich von anderen Ländern unterscheidet. Zum Abschluss ließ jeder Schüler einen Luftballon in der Farbe Rot oder Weiß im Schulhof steigen.