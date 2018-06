Die Quietschenten scharen schon eifrig in den Startlöchern. Am 10. Juni 2018 ist es endlich soweit und bis zu 2.500 gelbe Enten treten zur feucht-fröhlichen Ralley in Oberpullendorf an: dem ersten Rotarischen Entenrennen!

Badeenten schwimmen für den guten Zweck! Über den Verkauf von Losen à €5,- sammelt der Rotary Club Oberpullendorf Geld für seine caritativen Projekte im Bezirk Oberpullendorf. Dafür stehen Patenschaften für bis zu 2.500 sportiven Gummienten zur Verfügung, die an ausgewählten Verkaufsstellen erworben werden können. Den Gewinnern locken tolle Sachpreise wie eine Reise ins Disneyland Paris für 2 Erwachsene und 2 Kinder inklusive Flug und Hotel oder Urlaubsgutscheine, Weinkörbe, Jahreskarten für Schönbrunn und vieles mehr.

Beginn des Rotarischen Entenrennens ist um 11:30 Uhr. Ab 12:00 Uhr wird mit gegrillten und anderen Leckereien bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Die kleinen gelben Schwimmflitzer starten ab 13:30 Uhr voll durch. Die Rennstrecke führt durch die Rabnitz in Lutzmannsburg – von der Brücke am Ziegelofen flussabwärts Richtung Sportplatz.

Eine Herausforderung für jede sportliche Rennente, die sie für ihre Paten aber sicher mit Bravour meistern wird. Anfeuern ist natürlich trotzdem dringend erbeten, egal ob große oder kleine Besucher – dann stehen vielleicht auch Sie und Ihre Familie um 14:00 Uhr auf dem Siegertreppchen und freuen sich über einen der großartigen Sachpreise, gestiftet vom Rotary Club Oberpullendorf.