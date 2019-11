Der Hartlauer-Standort in der Haupstraße 14 in Oberpullendorf wurde auf 210 Quadratmeter erweitert, wurde barrierefrei und bekam eine neue Ausstattung sowie einen modernen Look verpasst.

Ein löwenstarkes Team

Geschäftsleiter Rene Grubits und seine Crew freuten sich, das neue und modernisierte Geschäft präsentieren zu dürfen. Besonders stolz sind die Mitarbeiter auf das neue und topmoderne Hörstudio. Bis 2. Dezember gibt es Eröffnungsangebote und bis 8. Dezember läuft die Teilnahmefrist an der Schneewette.