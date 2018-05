Hauptplatz als Leinwand.

Im Rahmen der Tage kultureller Bildung (KuBi-Tage) an Schulen, die vom Bildungsministerium in Kooperation mit vielen anderen Partnern durchgeführt werden, führte das Gymnasium eine Street Art-Aktion zum Thema Graffiti und Schriften am Oberpullendorfer Hauptplatz durch.

Schüler mehrerer Klassen malten mit Straßenkreiden ihre Namen auf die Pflastersteine. Ziel der KuBi-Tage ist es, künstlerisch-kreative Aktivitäten an Schulen ins öffentliche Blickfeld rücken.