Der Wirtschaftsbund Oberpullendorf mit Obmann Herbert Baumrock veranstaltete am Sonntag einen Benefiz-Brunch im Weingasthof Krail in Oberpullendorf.

Der Erlös der Veranstaltung kommt in Not geratenen Unternehmen aus dem Bezirk zugute, denen zum Beispiel durch Hochwasser, Brandereignisse, etc. Schäden entstehen. Mehr als 120 Wirtschaftstreibende und Freunde der regionalen Wirtschaft schlemmten für den guten Zweck.