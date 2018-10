Seit Monaten wird an der Neugestaltung der Raiffeisenbank Burgenland Mitte gearbeitet: Bereits im Juni wurde die Fusion in den Generalversammlungen der Raiffeisenbezirksbanken Mattersburg und Oberpullendorf beschlossen. Im Juli erfolgte die Zustimmung der Finanzmarktaufsicht und Mitte Oktober ist nun die „technische Fusion“ mit der kontenmäßigen Zusammenführung erfolgreich über die Bühne gegangen.

„Die Entwicklung im Bankensektor geht seit Jahren in Richtung Konzentration und Verdichtung. Viele aufsichtsrechtliche Erfordernisse können nur in größeren Einheiten abgebildet werden. Zudem ermöglichen größere Einheiten bessere Vertretungsregelungen, die kundenseitig und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforderliche Spezialisierung der Berater sowie eine Effizienzsteigerung in der Organisation der Arbeitsabläufe“, schildert Vorstand Adalbert Renner.

Die Raiffeisenbezirksbank Mitte wird gemeinsam von den bisherigen Vorständen beider Banken geleitet und setzt sich ab 1. Dezember aus den Direktoren Adalbert Renner, Alfred Senft und Josef Koller zusammen.

Eines der wesentlichsten Ziele des neuen Vorstandes ist es, die Kräfte zu bündeln und den Kunden im gesamten Tätigkeitsgebiet professionelle Beratung anbieten zu können. Natürlich erwarten sich die Vorstände durch die Verwaltungszusammenlegung auch entsprechende Synergien, gerade wenn es um die Einhaltung der immer komplexer werdenden gesetzlichen Vorschriften geht.

Nur so könne nachhaltig die finanzielle Nahversorgung gewährleistet werden. Durch die Fusion werde es möglich sein, den Anteil der für die Kundenbetreuung zuständigen Mitarbeiter zu erhöhen. Die Dienstverhältnisse aller Mitarbeiter wurden von der neu fusionierten Bank unverändert übernommen.

Verwaltungszentrale in Oberpullendorf

Die Verwaltungszentrale mit Sitz des Vorstandes wird in Oberpullendorf sein. Hier wurde das Nachbargebäude angekauft, um künftig neue räumliche Rahmenbedingungen schaffen zu können. Ein Vorstandsmitglied wird allerdings weiter für den Markt Mattersburg zuständig sein und auch einen Teil seiner Arbeitszeit in Mattersburg verbringen. Zudem wird der Standort Mattersburg als Kompetenzzentrum aufgewertet, um auch dort weiterhin alle Dienstleistungen in höchster Qualität anbieten zu können.