Die Polizeidienststellen in Oberpullendorf und Horitschon stehen nach Pensionierungen nun unter neuer Führung.

Schon viel Erfahrung als Kommandant

Im April trat der Oberpullendorf Inspektionskommandant Hans Plaukovits seinen Ruhestand an. Ihm folgt nun Harald Hellmann. Hellmann trat seinen Polizeidienst am 1. August 1981 an. Er war 16 Jahre lang am Gendarmerieposten in Mattersburg als eingeteilter bzw. dienstführender Beamter sowie sechzehn Jahre als Kommandant am Gendarmerieposten bzw. auf der Polizeiinspektion Kobersdorf tätig. Anschließend war er fünf Monate Kommandant der Polizeiinspektion in Lackenbach. „Nachdem die Dienststelle in Lackenbach aufgelöst wurde, kam ich zur Polizeiinspektion Oberpullendorf“, schildert Hellmann.

Das Interesse an Führungsaufgaben war unter anderem ein Grund, warum sich Hellmann für den Posten als Inspektionskommandant beworben hat. „Außerdem habe ich zuvor die Funktion des Kommandanten bereits ausgeübt“, Hellmann. Zu den Aufgaben eines Inspektionskommandanten zählen für Hellmann die Leitung der Polizeiinspektion, das Führen der Mitarbeiter, die Ausübung von Dienst- und Fachaufsicht, die Kontaktpflege zu Gemeinden, Behörden und Ämtern sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

Immer wieder in Führungspositionen

In Horitschon folgte Georg Schedl Erhard Heinrich als Kommandant nach, der im April dieses Jahres in Ruhestand gegangen ist. Schedl arbeitet seit 2004 auf der Dienststelle in Horitschon und hatte bereits seit 2014 die Funktion des Stellvertreters des Inspektionskommandanten ausgeübt.

Doch schon seit 1998 war Schedl immer wieder in Führungspositionen eingeteilt gewesen. Nachdem er 1992 bei der Österreichischen Zollwache eingetreten und bei der Zollwachabteilung Deutschkreutz eingesetzt gewesen war, wechselte er 1995 von der Zollwache zur Gendarmerie. Dort fing er an der Grenzkontrollstelle Bruckneudorf an, kam dann zur Grenzkontrolle Rattersdorf und nach Absolvierung des Fachkurses für dienstführende Beamte zur Grenzkontrollstelle Deutschkreutz. Weitere Stationen waren der Grenzüberwachungsposten Nikitsch und der Gendarmerieposten Lutzmannsburg, ehe er auf sein eigenes Ansuchen hin nach Horitschon versetzt wurde.

Vom Stellvertreter zum Chef. Georg Schedl arbeitet schon seit vielen Jahren in Führungspositionen. | zVg

„Das Überwachungsgebiet der Polizeiinspektion Horitschon ist sehr groß und die Aufgaben sind sehr umfangreich“, so Schedl. „Zu den Hauptaufgaben des Kommandanten zählt es, die Polizei nach außen zu repräsentieren und das Bindeglied der Polizei zur Bevölkerung zu sein. Selbstverständlich gehört auch die Führung der ihm zugewiesenen Beamten dazu.“

Die Aufgaben in diesem Bereich sieht Schedl als sehr umfangreich an. „Die Beamten sind in den neusten Gesetzen zu schulen, zu motivieren und entsprechend ihrer Fähigkeiten und Fachkenntnisse einzusetzen. Selbstverständlich geht auch die Zeit in Hinblick auf die Digitalisierung bei der Polizei weiter. Die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel, wie iPad und iPhone, sowie die Computerprogramme für die Anzeigen und Aktenführung werden immer komplexer und man muss sich immer weiterbilden. Dieser Umstand ist sehr wichtig“, so Schedl.

Ohne Weiterbildung und Schulungen geht aus seiner Sicht als Kommandant überhaupt nichts. „Weiters muss ein Kommandant team- und kommunikationsfähig sein. Bei der täglichen Arbeit schützen sich Polizisten gegenseitig, in dem sie im Team agieren. Es ist absolut nötig, dass auf jeden Kollegen Verlass ist.“