Im Rahmen ihres Studiengangs „Soziale Arbeit“ haben Studenten der Fachhochschule Burgenland unter dem Motto „Brücken legen, der Jugend Zukunft geben“ in vier Gemeinden Projekte offener Jugendarbeit durchgeführt, die durch Video, Musik und Theater begleitet wurden. Barbara Konstanzer, Jennifer Watzdorf, Marc Pichler und Sarah Gruber haben sich entschieden mit dem Jugendtreff Gamestore in Oberpullendorf das Projekt „OP-Cycling – Aus Alt mach neu“ umzusetzen.

In diesem Sinne wurden mit den Jugendlichen Möbel aus Paletten gebaut, um eine neue „Chill Out“-Ecke zu schaffen. Die Jugendlichen durften diese gestalten und ihre Kreativität zeigen und wurden auf die Thematik der „Wegwerfgesellschaft“ sensibilisiert. Zwischendurch kam Theaterpädagoge Ernst Tauchner zum Einsatz, den ein weiteres Ziel des Projektteam war es, einen Nachmittag zu gestalten, der die Jugendkultur in der Gemeinde stärkt, aber auch für Aufsehen sorgt. „Die Leute sollen sehen, dass es ein Jugendzentrum gibt. Wir wollten erreichen, dass dieses wieder in den Mittelpunkt gerückt wird“, so Studentin Jennifer Watzdorf.

Zu diesem Zweck wurde ein Videoclip gedreht mit Meinungen der Jugendlichen zum Gamestore ebenso wie einem Interview der zuständigen Personen. Obwohl Silvia Knar schon in Pension ist , kümmert sie sich mit ihrem Mann Ewald weiter um die Jugendlichen und bietet ihnen den Gamestore als Treffpunkt an.

Ihr Wunsch wären neue Räumlichkeiten für den Jugendtreff, der allen offen steht. „Bei uns kann jeder reinkommen, Jugendliche, die Zeit zwischen der Schule und ihrer Musikstunde oder dem Fußballtraining haben, die von der HTL aus Eisenstadt kommen und auf ihren Bus warten müssen oder die Rat suchen“, so Knar. Das zeigt auch der Leo-Aufkleber neben der Tür. Der Leo, ein Aufkleber mit einem Löwen, sei ein Symbol des Lions Clubs und bedeute , dass man hier unentgeltlich Hilfe bekomme.