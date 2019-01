„Zum Deppat sein brauchst a a Hirn“, war ein Motto vom „Fredi“, dem langjährigen Präsidenten der Faschingsgilde Alfred Domschitz. Und dem werden die „Krebsler“ auch mit dem heurigen Kapplsitzungs-Programm gerecht, mit dem man am 1. Februar Premiere feiert.

Denn unter den Sketchnummern und Gesangseinlagen gibt es etliche, die zwischen den Zeilen in Humor verpackt politische und gesellschaftliche Entwicklungen aufs Korn nehmen. So dozierte Wolfgang Ehrenhöfer als Oberlehrer in seiner Büttenrede zum drohenden Ärztemangel: „Wer darf Mixturen zubereiten? Ärzte und Apotheker streiten, bis alle im Internet bestellen und Landärzten ganz die Lust vergällen. So werden wir halt in ein paar Jahren zu Hexen und Schamanen fahren.“ Und die Gans von Vetter Hans und ihr Pinguinchor wussten wieder einiges über die Politiker zu singen (siehe Infobox unten).

Um große Stimmen geht es auch bei den drei Playbacknummern, bei denen Christian Frantsich als Josh Colow, Laci Horvath als Andrea Berg und Doris Hosiner und Adolf Schmucker als Christine Marold und Karl Kanitsch das Gefühl geben, es würden die bekannten Originale auf der Bühne stehen.

Die Krebsler selbst sind berühmt für ihre Zigeunernummer – ein Highlight jedes Kapplsitzungsprogramm – und heuer ganz besonders. Dieses Mal verspricht sie im wahrsten Sinn des Wortes tierischen Spaß, wenn Adi, Pedal und Mario beim Safari-Urlaub mit Riesenschlangen kämpfen, Zebras zähmen und einen Liliputaner-Elefanten erwischen, der sich als Ameisenbär entpuppt.

Viel zu lachen gibt es auch, wenn beim Heurigen zwei Ur-Pullendorfer auf zwei amerikanische Touristen treffen und ihnen mit rudimentären Englischkenntnissen mit den Worten „in the summer in Upperpullenvillage the Post office goes away“ erklären, dass im Sommer in Oberpullendorf die Post abgeht. Oder wenn der Verehrer, der statt jedem „A“ ein „U“ sagt, bei der zukünfigen „Schwiegermumu“ um die „Hund“ der Tochter anhält.

Dazwischen gibt eine Waage mit Sprechfunktion am Bahnhof schwerwiegende Einblicke, versucht ein scheinbarer Mann vom Welt einen Ring mit „Dilettanten“ zu kaufen, schleppt ein älteres Ehepaar Möbel zwecks Stuhlprobe zur Ärztin und plaudern Frau Pospischil und Frau Navratil sowie der Straßenkehrer übers Leben in Oberpullendorf.