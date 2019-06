Ein kurioser Vorfall ereignete sich am Dienstag der Vorwoche. Es kam zu einem Pkw-Verkauf auf einem Parkplatz in Eisenstadt. Der Kaufpreis wurde in bar übergeben. Der Kaufvertrag, zwei Fahrzeug-Schlüssel, ein Kfz-Datenauszug, die Bescheinigung der Probefahrtkennzeichen, ein Gutachten und der Zulassungsschein wurden vom Verkäufer übergeben.

Danach fuhr der Käufer mit dem gekauften Pkw zu einer Zulassungsstelle in den Bezirk Oberpullendorf, um den Pkw anzumelden. Im Zuge der Anmeldung wurde festgestellt, dass die Fahrgestellnummer im mitgegebenen Zulassungsschein mit dem Pkw nicht übereinstimmten und als Fahrzeugbesitzer ein Fahrzeughändler aufscheint. Nach telefonischer Rücksprache mit der Firma durch die Kfz-Zulassungsstelle wurde festgestellt, dass dieser Pkw am gleichen Tag für eine Probefahrt ausgeliehen worden war.

Daraufhin wurde Anzeige bei der Polizeiinspektion Oberpullendorf erstattet. Die Erhebungen ergaben, dass dieser Pkw auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten wurde. Verkäufer und Käufer vereinbarten einen Übergabetermin, woraufhin sich der Verkäufer bei dem Fahrzeughändler informierte, ob der Pkw noch zum Verkauf steht und eine Probeausfahrt ausmachte.

Anschließend kam es zum vermeintlichen Verkauf des Pkw auf dem Parkplatz in Eisenstadt. Im Zuge der Opfereinvernahme konnte aufgrund des vorgelegten Fotos der „Verkäufer“ eindeutig erkannt werden und der Pkw wurde sichergestellt. Der Täter befindet sich noch auf freiem Fuß.