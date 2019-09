Die Maturanten des Gymnasiums Oberpullendorf luden am Samstag unter dem Motto „Under the sea“ zum Ball ins Gymnasium ein.

Das Schulgebäude wurde dabei in aufwendiger Arbeit in eine magische Unterwasserlandschaft verwandelt. Direktorin Helga Fabsits und Schulsprecherin Melina Schuh begrüßen die Gäste vor der Polonaise. Im Anschluss sorgten die Band „ Lady & the Keys“ im Ballsaal sowie DJ Luke Delayed im Discozelt für gute Unterhaltung. Zu Mitternacht überzeugten die Maturanten mit einer lustigen Mitternachtseinlage.