Dezember 2014: Ein Brief des Direktors der Neuen Mittelschule (NMS) ist Thema im Gemeinderat, der eine Liste an Mängel betreffend Brandschutz, Sanitäranlagen, Dach, Fassade, Turnsaal etc. auflistet.

Jänner 2015: Begehung von Gemeindevertretern mit Experten vom Institut für Schul- und Sportstättenbau.

Februar 2015: Die Gemeinde lässt Fakten erheben, um die Varianten für eine „Sanierung“ bzw. einen „Neubau“ gegenüberstellen zu können.

Frühjahr 2016: Erste Maßnahmen zur Konsolidierung des Budgets sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig werden von ÖVP und Grünen mehrheitlich beschlossen, nachdem rund eineinhalb Jahre zuvor ein Prozess zur Budgetkonsolidierung gestartet worden war. Nur wenn ein Katalog mit Konsolidierungsmaßnahmen vorliege, wollte die Gemeindeaufsicht des Landes grünes Licht für die Finanzierung der NMS und anderer Projekte geben.

Herbst 2016: Anlässlich der geplanten NMS-Sanierung gibt es Überlegungen, die dort befindliche Zentralmusikschule (ZMS) auf Mietbasis in einem anderen Gebäude unterzubringen, was man später wieder verwirft.

Dezember 2016: Die Vorbereitungsarbeiten zur Sanierung sind auf der Zielgeraden. Das Büro Wachta finalisiert die Bedarfsplanung.

Frühjahr 2017: Planungsarbeiten werden EU-weit in einem zweistufigen Verfahren ausgeschrieben.

Sommer 2017: Fünf Planer präsentieren ihre Vorstellungen zur NMS-Sanierung. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Generalplanung zur Sanierung und Erweiterung der NMS, der ZMS und eines Teil des Sonderpädagogischen Zentrums von der Wiener Arbeitsgemeinschaft MAGK Architektur Aichholzer Klein ZT OG/goya group of young architects durchführen zu lassen.

Dezember 2017: Die Planungen werden vorübergehend gestoppt, da man bei Baukosten in der geschätzten Höhe laut mittelfristigem Finanzplan ab 2019 einen Abgang im Budget hätte, der sich bis 2022 ständig steigern würde.

Juli 2018: Um einen positiven mittelfristigen Finanzplan zu haben und damit die Finanzierung für die NMS-Sanierung sicherzustellen, werden vier Maßnahmen, darunter die Erhöhung der Kanalbenützungs- und der Wasserbezugsgebühr, beschlossen.

Herbst 2018: Die Bauverhandlung für die Generalsanierung der NMS findet statt. In weiterer Folge beschließt der Gemeinderat die Aufnahme eines notwendigen Darlehens und vergibt die Projektsteuerung.

Feber 2019: Gemeinderat bestellt die Bauaufsicht. Der Baubeginn ist für Frühsommer geplant.

Frühjahr 2019: Der Rotstift wird nötig. Da das Anbot für die Baumeisterarbeiten weit höher ist als angenommen, müssen Einsparpotenziale gesucht werden.