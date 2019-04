Mandl/ Blasmusik Burgenland – Bezirk Oberpullendorf

Ehrungen. Als Überraschung für den scheidenden Obmann stellte Bezirkskapellmeister Johann Kausz (r.) den Antrag, Erwin Stifter (3.v.r.) den Titel Ehrenbezirksobmann zu verleihen. Auch Landesstabführer Peter Reichstädter (2.v.l.) gratulierte und überreichte im Namen des Blasmusikverbandes Burgenland das Verdienstkreuz in Silber an Johann Heinrich (2.v.r.), der 20 Jahre die Funktion des Bezirksstabführers innehatte, sowie an Johann Nestlang (3.v.l.) für 15 Jahre Schriftführer im Bezirk. Auch der neu gewählte Bezirksobmann Richard Wolfram (l.) war unter den Gratulanten.