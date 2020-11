zVg

Neuer am Ball. Patrick Brenner (r.) übernahm die Bezirksgeschäftsführung der SPÖ von Michael Kefeder. Der 27-Jährige, der SPÖ-Ortsparteivorsitzende-Stellvertreter in Oberloisdorf ist, zählte schon in Vergangenheit die Politik zu seinen Hobbys. Daneben steht er in seiner Freizeit am liebsten im Tor am Fußballplatz oder geht mit dem Hund spazieren. Außerdem freut er sich schon sehr darauf, im Jänner Vater zu werden.