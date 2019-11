pan-IT-Geschäftsführer Dietmar Csitkovics begrüßte die Gäste im "Sonnenland Teamspace": "Die pan-IT gibt es zwar noch nicht solange, aber mich in Verbindung mit kommerzieller IT-Dienstleistung seit 20 Jahren. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu, in unserer Branche doch auch etwas Schneller als in manch anderen Bereichen. Mir macht meine Arbeit Spaß und ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre." Auch die Wirtschaftskammer, um Regionalstellenleiter Freddy Fellinger, reihte sich mit einer Jubiläumsurkunde unter die Gratulanten ein. Bürgermeister Rudolf Geißler sprach Sonja und Dietmar Csitkovics sowie dem gesamten Team ein Kompliment zu 20 Jahren Tätigkeit in der IT-Branche aus: "Wir sind froh, dass es pan-IT in Oberpullendorf gibt und wünschen weiterhin Lust an der Arbeit sowie Gesundheit."

Gemütliches Beisammensein für guten Zweck

Die Gäste wurden mit selbstgemachten Salzstangerln und veganen Grammelpogatscherl verköstigt. Am Vormittag konnten die Besucher beim didifood-Workshop beim Backen der Salzstangerl und Grammelpogatscherl über die Schultern schauen oder selbst mithelfen. Begleitet wurden die kulinarischen Schmankerln von edlen Tropfen der Weingüter Bauer-Pöltl, Tesch und Hufnagel. "Es ist uns ein Anliegen, das Jubiläum nicht nur zu feiern, sondern dabei auch etwas Gutes zu tun", wies Dietmar Csitkovics auf die Spendenaktion für das Haus Gabriel in Riedlingsdorf hin. Mit der freien Spende wird der Zubau in der Einrichtung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen unterstützt.