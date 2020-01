Eine Form der Nachhilfe, die kein Geld kostet, aber allen Beteiligten extrem viel bringt, wird am Gymnasium Oberpullendorf gelebt: das Study-Buddy-System.

Als Study-Buddies können sich alle Schüler ab der 3. Klasse melden, die an einem Unterrichtsfach besonders großes Interesse zeigen und Freude daran haben, anderen Schülern mit einfachen Erklärungen weiterzuhelfen. Voriges Schuljahr wurden 125 kostenlose Nachhilfestunden gegeben. Heuer stehen den Schülern 28 Study-Buddies zur Verfügung. In jedem Klassenzimmer des Gymnasiums und auf der Schulhomepage ist eine Übersicht zu finden, welcher man die Namen der Buddies sowie deren Fächer und „Zeiten“ entnehmen kann.

Studdy-Buddies nehmen mit den jeweiligen Lehrkräften Kontakt auf, wodurch die Unterstützung individuell auf jeden Schüler, der das Projekt in Anspruch nimmt, abgestimmt wird. Das Study-Buddy-System bietet die Möglichkeit, verschiedene Lernstrategien heranzuziehen, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. So wurden im vergangenen Schuljahr „Deklinations-Raps“ komponiert, Laufdiktate zur Festigung der Beistrichsetzung veranstaltet und auch Lernplakate über die englische Grammatik gestaltet, die sogar in Klassenzimmern aufgehängt werden durften.

Andererseits nutzt das Projekt aber auch den lehrenden Buddies sehr viel, welche dadurch noch intensiver auf die Reifeprüfung vorbereitet werden. Des Weiteren ist es den Buddies ein großes Anliegen, Schüler für „ihr“ Fach zu begeistern und deren Lernstrategien gemeinsam zu überdenken. Oftmals scheitert schulischer Erfolg nämlich an Zeiteinteilung, Motivation und der „richtigen“ Lernstrategie.

Neu seit diesem Schuljahr ist, dass Study-Buddies ab einer bestimmten Anzahl gehaltener Nachhilfestunden Präsente in Form von Gutscheinen erhalten. Die Krönung bietet ein freier Tag, der besonders fleißigen Buddies zugestanden wird.