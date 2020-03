27 Volksschul-Teams traten beim Landesbewerb des ersten „BeeBot Cups Austria“ zum Duell der Bienen an. „BeeBots“ sind „Bienenroboter“, die mittels spielerischer Methoden algorithmisches Denken und kreatives Problemlösen vermitteln und fördern sollen. Beim BeeBot-Cup mussten in einem dreiteiligen Wettbewerb („kreative Biene“, „informatische Biene“ bzw. „schlaue Biene“) unterschiedliche Bereiche des Problemlösens kombiniert werden.

Die Schüler programmierten eifrig um die Wette. Die Volksschulen Oberpullendorf, Stoob und Steinbrunn gingen als Sieger hervor und nehmen beim Bundesbewerb am 16. April in Linz teil. In den Einzelbewerben erzielte die Volksschule Rattersdorf bei der „informatischen Biene“ und die Volksschule Deutschkreutz bei der „schlauen Biene“ die meisten Punkte. Daher durften die Schüler einen „BeeBot“ mit nach Hause nehmen.