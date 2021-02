Ob Austrian Airlines, die Österreichische Gesundheitskasse oder diverse Banken: Auch in Österreich haben schon zahlreiche Unternehmen oder Vereine zu „Jerusalema“ getanzt.

Nun beteiligte sich auch das Stadtmarketing Oberpullendorf an dieser weltweiten Dance Challenge, um auf die Einkaufsstadt aufmerksam zu machen. Dazu hat man eine Gruppe von sechs professionellen Tänzern engagiert, die am Donnerstag Nachmittag am Hauptplatz den Jerusalema-Song für einen Werbe-Videoclip für die Einkaufsstadt performten – tanzfreudige Passanten schlossen sich an. Zum Abschluss ließ man 200 bunte Ballons steigen.