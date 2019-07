Zahlreiche Besucher strömten zum Eröffnungstag der Oberpullendorfer Sommer Wiesn auf den neuen Veranstaltungsplatz in der Mobilkom-Straße. Am Eingang wurden sie von der BVZ mit einem Lebkuchenherz begrüßt.

Patrick Perkovits vom Habe D’Ere, das die Sommer Wiesn heuer zum vierten Mal veranstaltet, und Bürgermeister Rudolf Geißler führten gemeinsam den Bieranstich durch.

Für gute Unterhaltung sorgten „Sophie, Laura und die Wiesnbuam“ sowie „The Grandmas“. Unter dem Motto „Dirndl meets Lederhosen“ wurde bis in die Morgenstunden am Areal mit Zirkuszelt, riesen Freibereich und Vergnügungspark gefeiert. Erinnerunsgfotos konnten in der Fotobox der BVZ in Kooperation mit Rupi-Box und dem Habe d’Ere gemacht werden.

Am Samstag wird unter den Motto „Electro Circus“ weitergefeiert. Ab 20 Uhr heißt es „Manege frei“ für alle Festival- und Partyfans. Im großen Zirkuszelt wird es für die Besucher Musik von den DJs Shany, Sebbo, Leo Cuento und Gravis geben.

Den Abschluss findet die „Oberpullendorfer Sommer Wiesn“ am Montag, dem 22. Juli, mit dem „Black Monday“. Dabei stehen Hip Hop, R‘n‘B und Deutschrap im Vordergrund.

Auflegen wird DJ Mosaken, der Masters Of Dirt Tour Dj und Mitglied der Juicy Crew.