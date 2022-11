Auch in Brasilien liest man nun Jutta Treiber

Werbung

„BEM“ so lautet auf Portugiesisch der Titel von Jutta Treibers Bilderbuch „Na ja“. Die Geschichte vom Dreieck, das sich zu spitz, dem Kreis, der sich zu rund, dem Quadrat, das sich zu eckig fühlt und dem Figurendoktor, der wegschneidet, absaugt, abschnürt, aufpolstert, abkantet und zuspitzt, ist nun in einer brasilianischen Ausgabe erschienen.

„Das ist mein erstes Buch in Brasilien und mein erstes Buch auf Portugiesisch, also eine neue Übersetzungssprache – und somit die 26ste Sprache, in die meine Bücher übersetzt wurden“, freut sich Jutta Treiber, deren Bücher nun schon auf drei Kontinenten – Europa, Asien und Südamerika – gelesen werden.

Auszeichnung für mehrsprachige Ausgabe

Die erste Ausgabe des Buches, das sich mit den Themen Selbstakzeptanz und Schönheitswahn beschäftigt, ist im Jahr 2005 im NP-Verlag erschienen.

Es folgten 2019 eine deutschsprachige und 2020 eine mehrsprachige Ausgabe (Arabisch, Türkisch, Englisch, Deutsch, Kroatisch-Bosnisch-Serbisch-Montenegrinisch) im Tyrolia-Verlag, die dann auch prompt einen Preis abräumte, nämlich das KIMI-Siegel vom deutschen Verein Viel & Mehr, dessen erklärtes Ziel die Förderung von Vielfalt und Mehrsprachigkeit in illustrierten Büchern ist.

