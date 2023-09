Grizzly Linedancers: Im Gleichschritt auf der Tanzfläche

Line Dance wird, wie der Name bereits sagt, in Linien neben- und hintereinander getanzt. „Es sind festgelegte, sich wiederholende Schritte, welche synchron von der Gruppe vorgeführt werden. Es gibt Tänze, die lediglich aus wenigen Tanzschritten bestehen, bis hin zu Tänzen, welche mehr als 80 Schrittfolgen beinhalten“, führt Christian Supper aus.

Er ist Obmann der Grizzly Linedancers, die regelmäßig jeden zweiten Freitag im Sporthotel Kurz trainieren um einfach gemeinsam zu tanzen und auch neue Tänze zu lernen. Seine Frau Betty und er waren auch unter den Gründungsmitgliedern des Vereins, der heuer im Herbst sein 20-jähriges Bestehen feiert.

„Leider hat der Verein sehr unter Corona gelitten, und einige Mitglieder haben während dieser Zeit ihr Interesse an Linedance verloren, sodass der Verein aktuell nur acht Mitglieder zählt“, schildert Supper. „Aber auch wenn wir aktuell nur acht Mitglieder sind, wenn wir eine Veranstaltung besuchen, sind wir auf der Tanzfläche viele, die denselben Tanz tanzen, und das macht Spaß und verbindet. Und das ist das Schöne und Besondere am Linedance!“

Den vielen unterschiedlichen Tänzen ist im Linedance nämlich immer ein Name zugeordnet und dadurch können bei Country Veranstaltungen verschiedene Vereine den gleichen Tanz „in the Line“ tanzen.

Die Grizzly Linedancers rund um Obmann Christian Supper treffen sich jede zweite Woche um gemeinsam zu tanzen und neue Tänze einzustudieren. Foto: Grizzly Line Dancers

Getanzt wurde in den vergangenen 20 Jahren aber nicht nur bei den Trainings und dem gemeinsamen Besuch von Events, sondern die Grizzly Linedancers haben auch schon an Linedance Tanzwettbewerben in ganz Österreich teilgenommen und diverse Auftritte etwa bei der „Licht ins Dunkel Gala“, am Fest der 1000 Weine in Eisenstadt oder bei den jährlichen Geburtstagsfeiern von „Radio Weißer Adler“ absolviert.

„Wie bei jeder sportlichen Aktivität, sind auch für das Linedance Voraussetzungen erforderlich. Dies sind insbesondere Taktgefühl, Merkfähigkeit sowie Freude am Tanzen und dem Vereinsleben“, weiß Christian Supper. Wer Interesse an Linedance hat, kann sich via der Vereinshomepage www.grizzlylinedancers.com melden.