Tanzwerkstatt FUX: Menschen bewegen auf freudvolle Art

Paul Csitkovics, der derzeit als Romeo in „Romeo und Julia - Liebe ist alles“ am Theater des Westens in Berlin auftritt, Thomas Köppel, mehrfacher Weltmeister im Stepptanz, und Doris Nemeth, zweifache Weltmeisterin im Urban Dance-HipHop, haben alle etwas Gemeinsames: Sie haben ihre ersten Schritte auf die großen Bühnen in der Tanzwerkstatt FuX gemacht. Besonders bemerkenswert dabei ist, dass selbst ein kleines Kernteam, das mit großem Engagement, Leidenschaft und Altruismus handelt, in der Lage ist, vieles zu bewegen.

Ins Leben gerufen wurde die Sportunion Fit Und Xund (FUX)/Tanzwerkstatt FUX Oberpullendorf von Fritzi und Karin Csitkovics. Da es zu diesem Zeitpunkt zwar Fußballtraining für Karins Söhne , aber keine interessanten Bewegungskurse für ihre Töchter gab und auch für Erwachsene so gut wie kein Bewegungsangebot existent war, beschlossen Fritzi und Karin Csitkovics einerseits selbst die erforderlichen Ausbildungen zu absolvieren, angefangen vom staatlich geprüften Lehrwart bis zum Trainer, und andererseits Choreografinnen für Kindertanz zu suchen. 2002 war die Tanzwerkstatt FuX geboren.

Frei nach und Gustav-Adolf Schur „Der Mensch bewegt sich nicht weniger, weil er alt wird. Er wird alt, weil er sich weniger bewegt. Also beweg dich!“ und George Seehan „Die erste halbe Stunde bewege ich mich für meinen Körper, die zweite halbe Stunde für die Seele“ ist es laut Karin Csitkovics Ziel, Menschen jeden Alters, Geschlechts und jeder ethnischer Herkunft zu ermutigen, sich auf eine spaßige, lustige und freudvolle Weise zu bewegen.

2006 erstmals Austrian Open in Oberpullendorf

Im Jahr 2006 wurden zum ersten Mal die Austrian Open im Musical- & Showdance in Oberpullendorf organisiert – und das mit einem Kernteam von lediglich sieben Personen, weitere Wettbewerbe in Oberpullendorf fanden in den Jahren 2007, 2008 und 2012 statt. „Im Jahr 2017 sahen wir uns gezwungen, die Austrian Open nach Wiener Neustadt in die Arena Nova zu verlegen, da mittlerweile mehr als 1.400 aktive Tänzerinnen und Tänzer sowie über 100 Betreuerinnen und Betreuer teilnahmen. Die Anzahl der Tanzbeiträge stieg von 269 (2006) auf 697 (2023). Trotz dieses enormen Zuwachses der Anzahl an Teilnehmern und Tanzbeiträgen blieb das Kernteam mit neun Personen nahezu unverändert“, schildert Karin Csitkovics.

Neben den Angeboten für Kinder und Jugendliche bietet der Verein auch für Erwachsene ein breites Spektrum an Bewegungsmöglichkeiten. Dazu gehören Kurse in Kooperation mit dem Herzverein, RückenFit, ebenso wie „Bewegt im Park“ und LangsamLaufTreff. „Zusätzlich dürfen wir regelmäßig Partner der Österreichischen Gesundheitskassen und Sportverbände sein, um ihre Projekte umzusetzen“, so Csitkovics.

An den Bewegungsangeboten Interessierte können ganz unkompliziert zu den Schnupperstunden kommen oder auch während des Semesters an den Einheiten teilnehmen. „Alternativ können Sie uns eine E-Mail (office@fux-op.at) schicken oder einfach unsere Homepage (www.fux-op.at) besuchen, um weitere Informationen zu erhalten“, so Csitkovics abschließend.