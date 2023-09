Union Shotokan Karate Do: Perfektion von Körper und Geist

Im Herbst 1982 wurde in Oberpullendorf das erste Mal ein Karate-Anfängerkurs abgehalten. „Ein Freund hat mich gebeten, ihn zu begleiten. Seit diesen Tag habe ich kaum ein Training ausgelassen“, erklärt Herbert Schmall, seit 1988 Obmann und Trainer.

Der Club Union Shotokan Karate Do Oberpullendorf steht für ein traditionelles Shotokan Karate Do im Sinne von Großmeister Gichin Funakoshi, mit dem Ziel der Perfektion von Körper und Geist durch Training und Disziplin. „…und wie ein stilles Tal selbst den schwächsten Laut weiterträgt, soll der Karateschüler sein Inneres leer machen von Selbstsucht und Boshaftigkeit, um in allem, was ihm begegnen könnte, angemessen zu handeln“, lautet Funakoshis Philosophie, der als Begründer des Shotokan Karate Do gilt. Ursprünglich wurde Karate im Verein als Selbstverteidigung und Ausgleichssport bzw. Kickboxen als Wettkampfdisziplin gelehrt, schließlich wurde dieser 1982 unter dem Namen „Karate und Kickboxing Oberpullendorf“ als Filiale von Rohrbach gegründet. Schon 1983 trat man als eigenständiger Verein der Österreichischen Turn- und Sportunion bei. Die Kickboxer holten zahlreiche Titel und Medaillen.

Nach einer Einladung im Oktober 1999 vom Weltverband „Shotokan Karate Do International“ zu einem Karate-Training mit dem japanischen Großmeister Norio Kawasoe (7. Dan), stand für den Vorstand des Vereines fest, Mitglied dieses Verbandes zu werden. In der Vereinsversammlung im Jahr 2000 wurde beschlossen, das Kickboxen einzustellen, um sich ganz dem traditionellen Shotokan Karate zu widmen. Daher wurde auch 2001 der Name auf „Union Shotokan Karate Do Oberpullendorf“ geändert.

Herbert Schmall legte 2002 vor zwei japanischen Großmeistern die Meisterprüfung in Karate mit Erfolg ab, nachdem er bereits 1989 die 1. Meisterprüfung bestand. Seine regelmäßige Teilnahme an Tages- und Bundeslehrgängen sowie die Fortbildung an Kadertrainings in ganz Österreich sichert hochwertigen Karateunterricht im Verein – mittlerweile ist er Träger des 4. Dan. An Lehrgängen sowie an nationalen und internationalen Turnieren nehmen auch viele aktive Vereinsmitglieder teil. Bei der „SKIAF“ wurden bei Internationalen-, Österreichischen- und Ost-Meisterschaften in Karate schon hervorragende Ergebnisse erzielt.

Um Interessierten einen Einblick in die Grundlagen zu geben, organisiert der Club zweimal im Jahr einen Anfängerkurs. Der nächste beginnt am 20. September. Ein Einstieg ist bis Ende September mittwochs und freitags (17.30 bis 19 Uhr) möglich. Bei vorheriger Anmeldung kann man an zwei kostenlosen Schnuppertrainings teilnehmen. „Es sind absolut keine Vorkenntnisse notwendig. Kommen Sie in normalen Turnkleidern. Karate wird barfuß ausgeübt, es sind also keine Turnschuhe nötig“, erklärt Schmall. Für ihn ist das Besondere an Karate, dass es für Kinder ab 8 Jahre und Erwachsene jeden Alters gleichermaßen geeignet ist. „Karate beinhaltet Fitness, Sport und Selbstverteidigung, ist Kampfkunst, Körperschule und Philosophie. Durch regelmäßiges Training wird Ausdauer, Kraft, Koordination und Konzentration gestärkt, werden Reaktionsfähigkeit und Gelenkigkeit gefördert, es wird Selbstkontrolle unterstützt und Lebensqualität gesteigert. Karate ist Spaß an der Bewegung, kann zu jeder Jahreszeit gemacht werden, bedeutet neue Freunde zu finden und sich in einer Gruppe wohlzufühlen. Karate ist also nicht nur in sportlicher Hinsicht vielseitig.“