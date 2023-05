„Déjà-vu“ für Christian Prickler in Lutzmannsburg

Eigentlich hätte die Periode von Winzer Wolfgang Toth als Weinbauvereinsobmann noch ein Jahr angedauert. „Wolfgang hat das Amt aus persönlichen Gründen zurück gelegt. Da der vereinbarte Nachfolger dieses nicht angenommen hat, habe ich mich bereit erklärt, den Posten nochmals zu übernehmen“, informiert Christian Prickler. Das Obmann-Amt ist für den Winzer kein Neuland, dieses bekleidete er bereits im Jahr 2020 für zwei Jahre. „Damals in der Pandemie, waren die Herausforderungen ganz klar die Veranstaltungen. Wir haben es dennoch geschafft, unter Einhaltung aller Maßnahmen, einige Events zu veranstalten, mit großem Erfolg.“

„Lutzmannsburger Weine fördern und bekannter machen“

Für diese Amtszeit sieht Prickler als größte Herausforderung, die verschiedenen Ansichten der einzelnen Mitgliedsbetriebe unter einen Hut zu bringen. „Zusammen möchten wir den Lutzmannsburger Wein weiter fördern und national sowie international noch bekannter zu machen.“ Dazu sollen die traditionellen aber auch neuen Veranstaltungen beitragen. Die Weinblütenwanderung findet am 9. und 10. Juni, das Internationale Rotweinerlebnis von 4. bis 7. August und der Tag der offenen Kellertür am 4. November, statt.

Winzertafel geht in die zweite Runde

Im vergangenen Jahr kam noch ein weiteres Event hinzu: Die Winzertafel am Weinberg, diese geht am 2. September in die zweite Runde. „Auf unserem herrlichen Weinberg, mitten in den Weingärten werden ein paar Tische und Bänke aufgebaut, eine Jause hergerichtet sowie die hervorragenden Lutzmannsburger Weine zur Verkostung angeboten. Ein wirklich idyllisches und schmackhaftes Erlebnis (nur gegen Voranmeldung).“ Zudem werden einige Weinbauern in Zusammenarbeit mit dem Verein „Wein. Genuss Lutzmannsburg“ bei einem kulinarischen Spaziergang am 23. September durch Lutzmannsburg dabei sein. „Auch dies ist ein kulinarisches Highlight mit vielen regionalen Köstlichkeiten und natürlich Weinen (ebenfalls nur gegen Voranmeldung). Die Veranstaltungen in Lutzmannsburg gehen also in eine neue Runde und wir freuen uns schon sehr auf genussvolle Tage und Nächte“, so Prickler.

