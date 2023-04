Mit Hans Knauß vom Biketrail in den Weinkeller

Unter anderem gab es einen gemeinsamen Dreh mit den Pianisten Eduard und Johannes Kutrowatz im Lisztzentrum in Raiding, Aufnahmen vom Fahnenschwingen in Neckenmarkt und eine Biketour auf den Burgenland Trails in Lockenhaus. Obwohl er eher bekennender Biertrinker ist, attestierte Knauß dem mittelburgenländischen Blaufränkisch „vom Feinsten“ zu sein. Ausgestrahlt wird die Sendung am 1. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.