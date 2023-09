Frühstücken am Oberpullendorfer Hauptplatz

Vom Kuchen bis zur Wurstplatte, von Kaffee und Tee bis zum Sekt und vom Marmeladebrot bis zur Eierspeise mit oder ohne gebratenem Speck wurde jeder und jede nach seinem bzw. ihrem Geschmack fündig, denn schon in aller Frühe waren die ÖVP-Mandatare aufgestanden, um den Bürgerinnen und Bürgern ein Frühstück wie in einem Vierstern-Hotel aufzutischen. Einmal mehr hatte das Team von Bürgermeister Johann Heisz nämlich zum schon traditionellen Frühstück am Hauptplatz eingeladen. Zahlreiche Gäste ließen sich an diesem sonnigen Morgen gerne verwöhnen. Auch ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz ließ sich ein Frühstück bei der ÖVP Oberpullendorf nicht entgehen.

Bertram Pazmann und Christian Koth - im Bild mit Bürgermeister Johann Heisz - kümmerten sich um den Nachschub an gebratenem Speck und Eierspeise. Foto: Michaela Grabner