29 Ausstellerinnen präsentierten ihr Angebot aus den Bereichen Beauty, Lifestyle, etc. im Restaurant „Da Buki“ in Neutal. Weitere Highlights waren ein Vortrag von Bettina Assinger mit dem Thema „Stil ist eine Art zu zeigen, wer du bist, ohne sprechen zu müssen“ sowie eine Modeschau vom Stoober Modeatelier Martina Mohapp. Außerdem gab es eine Tombola. Auftakt zum Tag war ein gemütliches Frühstück, bei dem Frauenanliegen besprochen werden konnten. „Wir wollten Frauen dort abholen, wo sie sind und sie vom Stress des Alltags herunterholen“, so Hafner.