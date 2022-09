Lockenhaus/Rechnitz: Paradies für Mountainbiker

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Am Samstag fand am Geschriebenstein die feierliche Eröffnung der „Burgenland Trails“ statt. Diese sind in den vergangenen beiden Jahren nach einer Idee von Mountainbike-Fan Martin Nehrer entstanden. Die „Burgenland Trails“ bestehen aus vier Strecken, die insgesamt rund 40 Kilometer lang sind und durch eine minimal-invasive und naturschonende Bauweise in die Landschaft des Geschriebensteins eingebettet wurden. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bieten sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen ganzjährig ein einzigartiges Mountainbike-Eldorado.

„Hier wurde ein in vielerlei Hinsicht touristisches Highlight geschaffen. Dieses Mountainbike-Paradies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um das Burgenland zum Radland Nummer eins in Österreich zu machen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Eröffnung.

Tickets können online unter www.burgenlandtrails.at oder vor Ort in Lockenhaus und Rechnitz gekauft werden.

