Oldtimer trafen sich in Horitschon

Der Oldtimer Traktor-Verein Horitschon-Neckenmarkt lud am Wochenende zum 29. Oldtimertraktorentreffen beim Heurigen Duschanek ein. Am Samstag stand ein Geschicklichkeitsparcour auf dem Programm, bei dem man nicht nur die Schöhnheit der alten Fahrzeuge bewundern konnte, sondern auch die Fahrkünste ihrer Besitzer. Im Anschluss an die Siegerehrung wurde zu Speis, Trank und Musik geladen.

Am Sonntag folgte eine Präsentation der rund 300 teilnehmenden Traktoren, Autos, Lkws und Motorräder.