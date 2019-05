Am langen Wochenende nach Christi Himmelfahrt lädt der Weinbauverein Lutzmannsburg wieder zur Weinblüten-Wanderung.

Hervorragende Weine, erlesene Genüsse und ein traumhaftes Ambiente - all das erwartet wein- und naturbegeisterte Besucher, wenn am Lutzmannsburger Hochplateau zwei Tage lang der Auftakt in das Rotweinerlebnis-Jahr gefeiert wird. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 14 Uhr und endet bei Einbruch der Dunkelheit, der Eintritt ist frei. Am Freitag, dem 31. Mai, und am Samstag, dem 1. Juni 2019, haben Wein- und naturbegeisterte Gäste die einzigartige Gelegenheit, die Lutzmannsburger Winzerfamilien kennenzulernen und ihre Weine am Ort ihres Ursprunges zu verkosten. Die Weinblüten-Wanderung führt wie gewohnt über einen 2,3 Kilometer langen asphaltierten Rundweg entlang der Weingärten und ist für alle Altersgruppen einfach und barrierefrei begehbar: Ob gemütlich spazierend oder sportlich walkend, mit dem Leiter- oder Kinderwagerl, hoch zu Ross oder am Drahtesel.

Im Zentrum steht der Wein

Bei einem Glas Lutzmannsburger Blaufränkisch inmitten der blühenden Reben lässt sich das Rotweinerlebnis Lutzmannsburg auf einzigartige Weise und mit allen Sinnen entdecken und erschmecken. Für alle, die sich zwischendurch eine Verschnaufpause gönnen und einfach nur die herrliche Naturlandschaft mit traumhaftem Blick auf Geschriebenstein und Günser Gebirge und bei guter Fernsicht sogar weit in die pannonische Tiefebene hinein bis zum Plattensee genießen möchten, stehen bequeme Liegestühle bereit. Auch heuer sorgen lokale Gastronomen und LebensmittelhandwerkerInnen an mehreren Genuss- Stationen für Stärkung mit regionaltypischen Speisen und Schmankerln. Beim Weinblüten-Spürnasen-Quiz erfahren Kinder und jugendliche TeilnehmerInnen Spannendes über die Natur in den Weingärten und den Weinbau in Lutzmannsburg.