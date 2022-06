Daheim in Unterfrauenhaid

UNTERFRAUENHAID: Genau wie im Vorjahr wird es auch heuer wieder ein Sommercamp für Kinder gemeinsam mit dem ASVÖ geben. Dieses ist in der Gemeinde stets sehr gut angenommen worden. In der ersten Juliwoche findet das Camp in Lackendorf statt, in der zweiten Juliwoche in Unterfrauenhaid. In der letzten Ferienwoche vor Schulbeginn findet heuer ebenso eine Ferienbetreuung für Kinder in Unterfrauenhaid statt.