Auftakt war am Montag in Stoob mit dem Moderationsteam Eva Pölzl und Martin Ganster. Auch BVZ Geschäftsführer und Chefredakteur Markus Stefanitsch war zu Gast. Außerdem gab es einen Talk mit Christian Becker, dem Initiator von "Humanity Train", ein Projekt für den guten Zweck. Zudem gab es ein Gespräch mit Dirndl-Designerin Vera Redlich. Zum Thema der Männergesundheit wurde der Urologe Christian Wöhrer eingeladen. Um fit in die neue Woche und den Tag zu starten war Trainerin Andrea Horvath mit Fitness-Tipps zu Gast im mobilen Guten Morgen-Studio in Stoob.

Am Dienstag meldet sich die Sendung aus Weppersdorf. Die Livesendung „Guten Morgen Österreich“ ist am 6. Novembe in Lackenbach, am 7. November in Horitschon und am 8. November in Nikitsch zu Gast.