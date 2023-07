2.400 Orgelpfeifen jubilierten in der Lockenhauser Basilica di Musica

„Orgel singe, dass es klinge“ lautete in Anlehnung an den bei Gottesdiensten oft gesungenen Lobpreis „Erde singe, dass es klinge“ das Motto des Orgelfestivals in Lockenhaus, zu dem die Orgelpfeifen von der kleinsten zirka vier Millimeter großen bis zur größten mit etwa vier Metern jubilierten.

ORGELockenhaus stand heuer nämlich ganz im Zeichen des Jubiläums „20 Jahre Königin“. Es war am 28. Juni 2003, als Bischof Paul Iby nach einem Jahr Bauzeit die mit rund 2.400 Pfeifen größte Kirchenorgel des Burgenlands – die „Königin“ der Instrumente – feierlich weihte.

ORGELoockenhaus-Intendant Wolfgang Horvath mit Organist Wolfgang Capek sowie dem Ensemble St. Augustin vor der „Königin“. Foto: Michaela Grabner

Wie damals beim ersten Konzert erklang auch dieses Mal zur Eröffnung die Festfanfare von Joseph Messner. Organist Wolfgang Capek und das Bläserensemble St. Augustin unter der Leitung von Peter Tiefengraber boten dann ein Programm, das die Orgel solistisch aber auch im Zusammenspiel in ihrer ganzen Vielfalt zeigen sollte, was sowohl eindrucksvoll als auch klangvoll gelungen ist. Die zweite musikalische Halbzeit im Alten Kloster, wo auch der diesjährige Orgelwein der Weingüter Juliana Wieder und Koch präsentiert wurde, bestritt die Gruppe IDEMO, die traditionelle burgenländische Volksmusik unter Einbindung verschiedener Musikrichtungen und Kulturen völlig neu interpretiert.

Magdalena Pfaffeneder, Julia Prötsch, Philipp Zach und Nikola Zeichmann alias IDEMO spielten im Garten des Alten Klosters. Foto: Michaela Grabner

„Meine Idee war es, einen Bogen von barocken Werken über die Romantik zu Werken des 21. Jahrhunderts bis hin zu lebenden Komponisten zu spannen. Die Klangvielfalt der Lockenhauser Orgel macht vieles möglich und bietet so einen breiten Pool, aus dem man schöpfen kann“, erklärte Organistin Ines Schüttengruber, die das Orgelkonzert am Samstag spielte, dazu im Programmheft. Schüttengruber bestrittdann auch gemeinsam mit dem Chor Musica Sacra, der heuer ebenfalls ein Jubiläum – 25 Jahre – feiert, und der Kammerphilharmonie Lockenhaus, beide unter der Leitung von ORGELockenhaus-Intendant Wolfgang Horvath, das große Chor-Orchesterkonzert mit Auszügen aus Haydns „Schöpfung“, das den Höhepunkt des Festivals bildete. Die Galanacht klang mit einem Auftritt von „Olive Grove“ im Alten Kloster aus.

Winzer Gerald Wieder, ORGELockenhaus-Intendant Wolfgang Horvath, Bürgermeister Michael Kefeder, Dechant Michael Brien, der Vertreter des Weinguts Koch sowie Vizebürgermeister Christoph Frühstück präsentierten den Orgelwein. Foto: Michaela Grabner

Und da aller guten Dinge drei sind, gab es am dritten Tag von ORGELockenhaus dann noch ein Konzert mit Improvisationen von Saxophonist Edgar Unterkirchner und Wolfgang Horvath am Klavier alias „iDioscuri“ sowie Rezitationen von Martin Schwab, dem im Rahmen des Orgelfests die Ehrenmitgliedschaft von Musica Sacra Lockenhaus verliehen wurde.

(Nicht nur Orgel-)Musik, die „das Herz berührt“ stand laut Intendant Wolfgang Horvath im Zentrum der musikalischen Programmierung des Jubiläumsfestivals. sondern auch Musik als offene „Tür zum Paradies“, Musik von „jenseits des Fensters“, als Schlüssel zur Glückseligkeit.